Tragédia no Contorno Leste: motociclista morre em colisão

Um acidente grave provocou a morte de um motociclista no Contorno Leste (BR-116) no final da manhã desta quarta-feira (24/12), em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma colisão envolvendo um carro e uma moto terminou em óbito na altura do km 91 da rodovia, no sentido crescente.

O condutor do veículo, ao ser abordado pela equipe da PRF, apresentou sinais de embriaguez. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil de São José dos Pinhais. A PRF não soube informar quem causou o acidente.