Um motociclista de 25 anos morreu após ser atropelado por um caminhão no Contorno Sul, BR-376, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), na manhã desta quarta-feira (22). A moto chegou a pegar fogo ao ser arrastada por alguns metros. A imagem impressiona!

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motociclista esbarrou em um primeiro caminhão, perdeu o equilíbrio, e acabou caindo debaixo do rodado de outro caminhão, que vinha na rodovia. O motociclista morreu na hora.

O caminhoneiro que esteve envolvido com o atropelamento, desceu e acompanhou o atendimento. Além dos Bombeiros, que chegaram a apagar o fogo da moto, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para confeccionar o boletim de ocorrência do acidente.

O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).

