A evolução da pandemia de novo coronavírus tem dado sinais de que as coisas começam a melhorar em Curitiba. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados nesta quarta-feira (7), a capital registrou queda de 50% nos óbitos e de 49% nos casos confirmados de covid-19, no comparativo entre as semanas epidemiológicas de 26 de setembro a 2 de outubro e 1º a 7 de agosto.

De acordo com a secretaria, óbitos e casos confirmados são os dois indicadores de maior peso no painel de monitoramento da covid-19 em Curitiba, que determina a bandeira em vigor na cidade. No total, são nove indicadores, divididos em dois grupos: nível de propagação da doença e capacidade de atendimento da rede de saúde – cada um com peso de 50% na nota final de análise. Entenda como é feita a avaliação para a mudança de bandeira.

Na semana de 1º a 7 de agosto, quando Curitiba estava em bandeira laranja, foram registradas 127 mortes pela covid-19. Na última semana de setembro, foram 64 mortes, já na bandeira amarela. Em relação aos casos confirmados, a primeira semana de agosto teve 3.895 moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus contra 1.999 da última semana de setembro.

Já a ocupação de leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 por pacientes diagnosticados com a doença também caiu 47% no mesmo período, de 176 para 82 internamentos. Nesta quarta-feira, as UTI dos SUS têm 67% de seus leitos ocupados.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde

Novo boletim

O boletim epidemiológico de Curitiba desta quarta-feira (7) traz a confirmação de mais seis mortes e 350 novos casos de coronavírus. Com isso, sobem para 46.055 o total de infectados e para 1.341 os óbitos por covid-19. Os números se referem aos registros feitos na capital paranaense desde o mês de março deste ano.

Na fase ativa e de transmissão da covid-19, estão hoje 3.296 moradores de Curitiba – indicador que está em queda e que era de 3.324 no dia anterior, e de 3.624 no boletim de sete dias atrás. Já o total de recuperados alcançou a soma de 41.418 pessoas na cidade.

Mortes por covid-19

As novas vítimas fatais da covid-19, que residiam em Curitiba, eram três mulheres e três homens, que tinham entre 29 e 93 anos de idade. Segundo a SMS, todos tinham fatores de risco para complicações provocadas pela doença. Quatro dos novos falecimentos aconteceram nas últimas 48 horas, os demais, ocorreram em outras datas que não foram divulgadas.

Nas UTIs

Em Curitiba, 67% dos 329 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta quarta-feira. Na capital, conforme a administração municipal, há 110 leitos do livres nos hospitais da rede pública, que podem receber pacientes com diagnóstico de coronavírus, com suspeita da doença ou com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

