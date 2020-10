Curitiba divulgou nesta quarta-feira (30) a nova atualização diária com os casos e mortes causada pela covid-19. Segundo a Secretaria da Saúde, 11 pessoas morreram e outras 247 foram diagnosticadas com a infecção causada pelo novo coronavírus. Com isso, o total de mortes chegou a 1.291 e o de casos a 44.073 desde o início da pandemia.

Cinco destes óbitos aconteceram nas últimas 48 horas. Os demais entre 3 de agosto e 27 de setembro. As novas vítimas são seis homens e cinco mulheres, com idades entre 56 e 91. Apenas uma pessoa não tinha fator de risco para complicações da covid-19 e estava internada em UTI há mais de três meses.

O número de casos ativos da doença diminuiu ainda mais, chegando aos 3.624. Casos ativos são aqueles que tem capacidade de transmitir a doença para outras pessoas, ou seja, o total de infectados neste momento. 39.158 curitibanos foram contaminados, mas já estão curados.

A taxa de ocupação dos 334 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 é de 80%. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 66 leitos livres.

Coronavírus no Brasil