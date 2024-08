A morte do socorrista Uesleis Onofre, 45 aos, neste domingo (04), causou comoção entre os companheiros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Sanu) e amigos. Depoimentos emocionantes nas redes sociais lamentam a perda de um profissional que auxiliou desconhecidos em momentos de tensão ao longo da carreira como socorrista. Uesleis foi diagnosticado com um câncer na cabeça e não resistiu ao tratamento.

Claudete Santos, relembrou que conheceu o socorrista há muitos anos, e ficou triste ao saber da morte. “Hoje tem muitas pessoas tristes, principalmente, a galera antiga do SAMU, que teve o prazer de ter conhecido você e ter trabalhado com você. Deus te receba de braços abertos, vai deixar saudades”, escreveu Claudete.

Ainda nas redes sociais, Decarlo Trevizan, reforçou que Uesleis salvou várias pessoas na profissão. “Deus tem mais um filho, nessa terra ele foi foi um instrumento de Deus para cuidar de muitos. Agradeço os momentos que trabalhamos juntos em São José dos Pinhais”, opinou Trevizan.

Velório e Sepultamento

O velório vai ocorrer na Capela do Cemitério Pedro Fuss, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, local também do sepultamento na segunda-feira (05), às 11 horas.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Bom demais! Queijo clássico italiano produzido em Curitiba é eleito o melhor do Brasil Expectativa Nova ala de shopping em Curitiba inaugura em novembro após mega expansão Caos no Barigui Pitbulls atacam frequentadores, bombeiros e equipes de reportagem