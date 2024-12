Morre Rubens Slaviero, avô paterno de Eduardo Pimentel

Faleceu nesta quinta-feira (05) Rubens Slaviero, avô paterno do atual vice-prefeito de Curitiba e prefeito eleito Eduardo Pimentel e também do presidente da Copel Daniel Slaviero. Rubens Slaviero era empresário e tinha 94 anos.

Eduardo Pimentel publicou uma mensagem em homenagem ao avô em seu Instagram. “Hoje nossa família está em luto com o falecimento do meu avô paterno, Rubens Slaviero. Tive a presença dele muito forte na minha vida me ensinando valores e compartilhando muitos momentos de alegria e amor. Hoje ele descansou aos 94 anos. Agora está ao lado de Deus e da minha Vó Ruth intercedendo pela nossa família. Ficam sempre as boas lembranças”, escreveu o atual vice-prefeito.

O corpo de Rubens Slaviero é velado no Cemitério Parque Iguaçu e será enterrado às 15 horas desta quinta-feira (05).