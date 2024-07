Morre ex-deputado e radialista Luiz Carlos Martins, aos 75 anos

Morreu nesta segunda-feira (29) o ex-deputado do Paraná e radialista Luiz Carlos Martins, aos 75 anos. Conhecido pelos bordões “um beijo no coração” e “oi, oi gente querida”, Martins se consagrou como um dos grandes comunicadores do rádio paranaense.

Nascido em Bilac, em São Paulo, Martins viveu a infância e parte da juventude em Birigui (SP), onde começou no rádio aos 17 anos. Depois de passar por emissoras em Marília, Londrina e São Paulo, estabeleceu-se em Jacarezinho, cidade no Norte do Paraná. Foi onde viu a carreira radiofônica deslanchar.

Aos 28 anos Martins foi transferido para Curitiba, onde ficou popular pelos programas matinais na rádios e pelos bordões. Também na capital paranaense fundou a Rádio Banda B.

O radialista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital INC, em Curitiba. De acordo com uma postagem feita pela filha dele, Mariana, no domingo (28), o quadro do radialista havia tido uma piora nos últimos dias.

A morte de Martins é lamentada por amigos, diversos ouvintes fiéis e pessoas que trabalharam com ele. “Convivi por 34 anos com o Luiz Carlos Martins, desde a rádio Independência, nos ensinou a amar o rádio, um radialista por excelência”, diz o radialista Mario Neto.

Carreira política de Luiz Carlos Martins

Além das rádios, Martins também teve uma carreira política no Paraná. Seu primeiro cargo na vida pública foi em 1988, quando foi eleito vereador de Curitiba com 13.616 votos. Em 1990 foi eleito deputado estadual, reeleito em 1994, 1998, 2002, 2006. Tornou-se suplente na eleição de 2010, assumindo como deputado em 2013. Reeleito deputado estadual novamente em 2014 e 2018.

Em 1995 foi eleito 1º Secretário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Em 1997 foi reeleito para novo mandato no mesmo cargo.

Informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.

