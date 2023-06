O publicitário Carlos Rogério Florenzano morreu na noite desta quinta-feira (29), em Curitiba. Ele tinha 77 anos. Nascido no bairro de Engenho Novo, no Rio de Janeiro, filho de oficial da aeronáutica, veio para Curitiba com 3 anos de idade junto com toda a família. Mais novo de quatro irmãos, Rogério teve destacada carreira como publicitário nos maiores jornais do Paraná.

Pelas mãos do seu irmão, Emílio Zola, conseguiu emprego no jornal Diário do Paraná, seu primeiro emprego, em 1964. De 1º de agosto de 1965 a junho de 2004 trabalhou na Gazeta do Povo, onde ajudou a montar todo o departamento comercial e ajudou a transformar o jornal em um dos mais respeitados do país.

Trabalhou também por alguns anos em seguida nos jornais O Estado do Paraná e Tribuna do Paraná, tendo participado da mudança de formato do jornal do standard para o formato berliner. “Com muita honra fui para o Grupo Paulo Pimentel. Fizemos muitas coisas. Doutor Paulo era uma pessoa inovadora, tinha uma bela sede, boas máquinas, uma bela redação, dois belos jornais. A Tribuna talvez fosse meu maior concorrente na época de Gazeta. Era um ambiente delicioso”, disse Rogério ao portal Memórias Paraná.

Recentemente, comandava a Redepar, que representava vários jornais do Paraná na venda de publicidade.

Rafael Tavares, diretor de jornalismo da Tribuna, lembra com saudade do amigo. “Rogério foi, seguramente, o profissional de propaganda mais importante da história dos jornais paranaenses. Deixou importante legado como diretor comercial da TRIBUNA”, disse. “Ele foi um dos responsáveis por trazer inovações comerciais para a Tribuna e O Estado, além de participar do início da reformulação e reposicionamento dos jornais naquela época”, completou

Veja uma entrevista de perfil com o publicitário feita pelo Memórias Paraná

