Tragédia no Trânsito

Morreu, na tarde desta quarta-feira, a criança de quatro anos que tinha sido atropelada na terça-feira (4), na BR-476, a Rodovia do Xisto, na Lapa, região metropolitana de Curitiba. O pequeno Valentin Rossi da Silveira, de apenas quatro anos, chegou a ser atendido após o atropelamento e estava internado no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, onde não resistiu.

Logo após o atropelamento, Valentin foi estabilizado e encaminhado ao hospital de Curitiba por meio de um helicóptero. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a criança estava com os pais, mas correu em direção à rodovia e entrou na frente de um veículo Pajero, que não conseguiu parar a tempo.

A PRF informou que a condutora do veículo ficou no local e fez o teste de etilômetro, que deu negativo para álcool. A Secretaria de Educação da Lapa decretou luto oficial pelo falecimento do menino, que estudava na rede municipal da cidade.

