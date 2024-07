Morre bonsaísta de Curitiba conhecido por cultivar a menor Araucária do mundo

O floricultor e bonsaísta Renato Cardoso Hoenig morreu na quarta-feira (17), aos 69 anos, em Curitiba. Apelidado carinhosamente de ‘Renato das pedras’, Hoenig era conhecido pelo trabalho com os bonsais e cultivava na própria loja um raro bonsai de Araucária.

O aviso do falecimento foi publicado nas redes sociais da Bonsai Curitiba, loja que pertencia ao floricultor e localizada no bairro Capão Raso.

O velório de Hoenig aconteceu durante a manhã e início de tarde desta quinta-feira (18) no Cemitério do Água Verde. O sepultamento será no Cemitério do Tabatinga, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Em 2018, Hoenig e o bonsai de Araucária foram personagens de uma matéria da Gazeta do Povo. Na ocasião, o floricultor contou como conseguiu criar o único bonsai da árvore nativa do Paraná e revelou alguns segredos do processo, como a importância de compreender as características das árvores.

Prefeito de Curitiba lamenta morte de bonsaísta

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca, usou as redes sociais para lamentar a morte de Renato Cardoso Hoenig. “Notável empresário da milenar técnica japonesa de bonsai. Nosso amigo, referência no bairro Capão Raso, ficou célebre pelas Araucárias em miniatura. Tinha prazer em visitá-lo. Descanse em Paz, elevado ao céu além das ramas altas das Araucárias que tanto amou”, escreveu.

