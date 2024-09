Moradores de rua de Curitiba vão ganhar almoço especial de ONG

Moradores de rua em Curitiba vão ganhar um almoço solidário especial neste próximo domingo (29). O Instituto Nacional de Direitos Humanos da População de Rua (INRua), em parceria com o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) vão servir risoto para 300 pessoas em situação de rua e moradores de áreas vulneráveis.

O evento ocorrerá na Mesa Solidária Patrícia Casillo, localizada na Avenida Dário Lopes dos Santos, 822, a partir das 8 horas. O almoço faz parte das ações do INRua, que quer combater a fome e as violações de direitos que a população em situação de rua enfrenta diariamente.

“Nosso trabalho é garantir que essas pessoas não sejam esquecidas e que seus direitos fundamentais sejam respeitados, apesar das adversidades”, explica o presidente do INRua, Leonildo José Monteiro Filho.

Apoio para doações e voluntários

O INRua reforça a importância de doações de proteínas, como coxa, sobrecoxa, vina e linguiça, para garantir que os projetos de alimentação sejam mantidos.

O INRua também está em busca de voluntários para ajudar no preparo e entrega dos pratos no domingo. “Precisamos de pessoas para auxiliar nessa ação, que é tão importante para garantir uma refeição digna para aqueles que muitas vezes não têm acesso ao básico”, convida.

Todas as doações financeiras podem ser direcionadas ao pix do INRua (CNPJ 29.931.316/0001-89). Para mais informações sobre como participar ou contribuir com doações, acesse o perfil oficial no Instagram: @inruabrasil.

Serviço

Data: Domingo (29 de setembro de 2024)

Horário: A partir das 8h

Local: Cozinha Patrícia Casillo – Avenida Dário Lopes dos Santos, 822, Jardim Botânico.

