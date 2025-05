Ministério Público denuncia 18 suspeitos por “golpe do falso advogado” em Curitiba

Nesta quarta-feira (30), o Ministério Público do Paraná (MPPR), em Curitiba, denunciou 18 pessoas suspeitas de envolvimento no chamado “golpe do falso advogado”. Os investigados se passavam por profissionais da área jurídica e funcionários de escritórios de advocacia para exigir pagamentos indevidos, utilizando informações reais de processos judiciais em andamento e técnicas de manipulação.

As investigações foram conduzidas pela Delegacia de Estelionato da Polícia Civil do Paraná (PCPR), a partir de uma solicitação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Os acusados deverão responder por associação criminosa, estelionato qualificado e lavagem de dinheiro.

De acordo com as informações do caso, o grupo obtinha dados de vítimas envolvidas em ações judiciais no Paraná e, com base nos dados informados no processo, iniciava os contatos. Apesar das tentativas de golpe em Curitiba e no estado, os acusados residem no estado do Ceará.

Dicas para reconhecer o golpe do falso advogado

Para identificar possíveis tentativas do golpe, a orientação da polícia é, em primeiro momento, entrar em contato com o advogado responsável pelo processo para confirmar a veracidade das informações recebidas.

Mensagens em tom de urgência e de imediatismo devem ser analisadas com cautela. É recomendável verificar a veracidade de quem solicita a transação consultando o registro do profissional no site da OAB-PR, por nome, número ou especialidade.

Caso seja constatada a tentativa de golpe, a vítima deve registrar um Boletim de Ocorrência, presencialmente ou pelo site da Polícia Civil, para que as investigações sejam iniciadas.