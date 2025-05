Universidades em Curitiba têm ações gratuitas para ajudar na declaração do IR

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda termina em 30 de maio. Para auxiliar a população nos dias finais, universidades em Curitiba promovem mutirões gratuitos de atendimento.

No dia 5 de maio, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) reunirá professores, estudantes e auditores fiscais da Receita Federal para orientar o público. O evento acontecerá das 9h às 17h, no Hub de Inovação, Empreendedorismo e Sustentabilidade da Escola de Negócios, localizado no térreo do Bloco 4 (Laranja), no campus Curitiba.

Já no dia 17 de maio, a Unicesumar também realizará uma ação com o mesmo objetivo, no campus situado na Rua Itajubá, nº 673, em Curitiba. O atendimento será por ordem de chegada, das 8h às 13h, limitado a 30 pessoas com rendimento anual de até R$ 50 mil.

Quais são os documentos necessários para declarar o Imposto de Renda?

Quem desejar participar das atividades em uma das universidades deve apresentar os seguintes documentos:

Cópia do título de eleitor, RG e CPF (para quem declara pela primeira vez);

Documentos de identificação dos dependentes, incluindo CPF (para todas as idades);

Comprovante de endereço atualizado;

Cópia da última declaração enviada à Receita Federal e respectivo recibo;

Informe de rendimentos fornecido pelo empregador;

Recibos de planos de saúde (se houver);

Notas fiscais e comprovantes de despesas médicas de 2024 não cobertas pelo plano, do titular e dependentes;

Comprovantes de gastos com educação em 2024 (titular e dependentes);

Informes bancários de contas correntes, aplicações financeiras, fundos de investimento e bolsa de valores (emitidos por bancos e corretoras);

Documentos referentes à aquisição de bens (veículos, imóveis, terrenos, entre outros);

Comprovantes de doações (se realizadas);

Registros de dívidas, consórcios ou financiamentos (caso existam);

Informe de Rendimentos do programa Nota Paraná 2024;

Comprovante de recebimento do Auxílio Emergencial (se aplicável);

Acesso à conta gov.br. Quem tiver perfil nos níveis prata (acesso a serviços digitais) ou ouro (sem restrições) receberá, ao final do atendimento na PUCPR, uma prévia da declaração.

Descumprir o prazo de entrega da declaração pode gerar multa

Quem não entregar a declaração do Imposto de Renda até o dia 30 de maio estará sujeito a multa mínima de R$ 165,74. Em algumas situações, a penalidade pode alcançar até 20% do imposto devido, além do risco de ter o CPF irregular e o nome sujo.