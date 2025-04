Comida di Buteco 2025: últimos dias para provar os petiscos

O Comida di Buteco 2025, evento que celebra a culinária de boteco, entra em sua reta final até o próximo domingo (04). Curitibanos e visitantes têm poucos dias para experimentar as delícias criadas por 35 bares participantes em Curitiba e São José dos Pinhais.

Nesta edição especial, que marca os 25 anos do concurso no Brasil, cada estabelecimento preparou um petisco exclusivo ao preço fixo de R$ 35. As criações prometem surpreender com ingredientes inovadores e muito sabor, homenageando a tradição dos botecos brasileiros.

Filipe Pereira, organizador do evento, ressalta a importância desses últimos dias: “O Comida di Buteco é um concurso, mas também é uma celebração da cultura do boteco, da comida feita com carinho e da conexão entre as pessoas. Esses últimos dias são uma ótima oportunidade para prestigiar os bares locais e ajudar a eleger o melhor buteco da cidade”.

Mais que uma competição culinária, o Comida di Buteco se tornou um movimento de valorização dos botecos como patrimônio cultural. O evento promove pequenos empreendedores e reforça laços comunitários através da comida de raiz, preparada com afeto e tradição.

Como participar e votar

Até 4 de maio, o público pode visitar os bares participantes e saborear os petiscos especialmente criados para o concurso. A avaliação é feita no local, com cada cliente preenchendo uma cédula de votação. Além do público, jurados anônimos também avaliam os pratos concorrentes.

O resultado final considera quatro critérios:

– Petisco (70% da nota)

– Atendimento (10%)

– Higiene (10%)

– Temperatura da bebida (10%)

Após o encerramento, um instituto de pesquisa apura os votos e define o campeão de Curitiba e Região. O vencedor local disputará o título nacional com os melhores botecos de outras cidades participantes, avaliados por um júri especializado.

Trajetória do Comida di Buteco

Nascido em Belo Horizonte no ano 2000, o Comida di Buteco chega aos seus 25 anos em 2025. Atualmente, o concurso abrange 45 cidades brasileiras, reunindo cerca de 1.100 bares participantes. Sua missão é transformar a realidade dos botecos, fomentar a cultura botequeira e fortalecer as raízes da gastronomia nacional.

Serviço

Comida di Buteco 2025

Data: até 04 de maio

A lista completa dos bares participantes está no site oficial: www.comidadibuteco.com.br

Cerveja oficial: Eisenbahn

Apresentador: McCain

Patrocínio: Santander/Getnet, Copa Energia, FYS, Sebrae

Promoção: RPC TV

Apoiadores: McCain, Chandon, Delta Cafés, Germer, Instituto Municipal de Turismo, Prefeitura de Curitiba, Curta Curitiba, Mercado Municipal de Curitiba – Ascesme, Viaje Paraná, Abrasel, Accor, Clube Gazeta do Povo, Boxnet, Piraquê, NEOOH