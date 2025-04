Curitiba recebe festival Torresmo Day no Dia do Trabalho

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitibanos terão um motivo delicioso para comemorar o Dia do Trabalhador este ano. A cidade será palco do Torresmo Day, um festival gastronômico que promete agradar aos amantes de carne suína e boa música. O evento acontece de 1° a 4 de maio na Associação Denso, com entrada gratuita.

O festival trará mais de 15 operações gastronômicas, com destaque para o torresmo, prato que dá nome ao evento. Serão preparadas diariamente 2 toneladas de torresmo, além de outras 3 toneladas de cortes suínos variados. Os visitantes poderão saborear desde o tradicional torresmo de rolo crocante até pratos como leitão à pururuca, joelho de porco e costelinha suína.

Para os apreciadores de cerveja, o Torresmo Day oferecerá opções artesanais da marca local SWAMP, além de outras bebidas. As porções terão preços que variam de R$ 19,90 a R$ 49,90, tornando o evento acessível a diferentes públicos.

A programação musical promete agradar a todos os gostos, com bandas de rock, sertanejo e samba, além de covers de Charlie Brown Jr. e AC/DC. O DJ Pan ficará responsável por animar o público em diversos horários do festival.

Fabiano Souza, diretor de operações do Torresmo Day, destaca a importância do evento para a cidade. “Curitiba é uma cidade com forte tradição gastronômica e cultural. Trazer o Torresmo Day para cá nesta data especial é uma forma de homenagear os trabalhadores com boa comida, música e diversão.”

Pensando nas famílias, o festival contará com um espaço kids para o lazer das crianças, garantindo diversão para todas as idades.

Programação Musical – Torresmo Day

01/05

13h00 – Poliana

14h00 – DJ Pan

15h00 – Poliana

16h00 – Samba do Sapo

20h00 – DJ Pan

02/05

18h00 – DJ Pan

20h00 – AC/DC Cover

03/05

12h00 às 16h00 – Celeiros

17h00 – DJ Pan

18h00 – RT

20h00 – DJ Pan

20h30 – Charles e Willian

04/05

12h00 – 5 Tunes

13h30 – DJ Pan

14h00 – Charlie Brown Cover

16h00 – Mamilos Polêmicos

18h00 – DJ Pan

Serviço

Torresmo Day em celebração ao Dia do Trabalhador

Quando: Dias 1º, 2, 3 e 4 de maio

Local: Associação Denso – Av. Juscelino Kubitschek De Oliveira – Ld, 13815 – Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba – PR

Horário: a partir das 12h00

Para mais informações e atualizações sobre o evento, acompanhe as redes sociais oficiais do Torresmo Day