Festival Crossroads traz novidades para o Dia Mundial do Rock

O coração do rock curitibano bate mais forte com a chegada da oitava edição do Festival Crossroads, um dos maiores eventos do país em celebração ao Dia Mundial do Rock. Em 2025, o festival ganha um novo endereço e promete uma experiência ainda mais impactante para os amantes do gênero.

Novo Palco para o Rock

O Festival Crossroads 2025 será realizado em um amplo espaço verde na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa. A mudança de local permitirá a expansão do evento, que contará com cinco palcos e mais de 30 atrações representando diferentes vertentes do rock.

Alessandro Reis, fundador do Bar Crossroads e um dos idealizadores do festival, explica a escolha: “Encontramos uma área verde incrível, a poucos minutos do Centro, que tornará a oitava edição do nosso Dia Mundial do Rock ainda mais especial”.

Do Pub para os Palcos

O Festival Crossroads nasceu em 2004 como uma celebração intimista no pub Crossroads. Desde então, cresceu exponencialmente, tornando-se um símbolo da cena musical curitibana. Em 2018, ao chegar à Usina 5, o evento consolidou seu status de gigante do rock paranaense.

Compromisso com a Música Autoral

A edição de 2025 reforça o compromisso do festival com a música autoral. Alessandro Reis destaca: “Pelo menos um terço das atrações será formado por bandas autorais, em uma curadoria que aposta na força criativa da cena independente e na renovação do rock nacional”.

Foto: divulgação.

12 Horas de Rock

O Festival Crossroads 2025 promete 12 horas ininterruptas de música, das 10h às 22h. Além dos shows, o evento oferecerá opções gastronômicas e áreas infantis, criando uma experiência completa para os fãs de rock de todas as idades.

Patrik Cornelsen, diretor da Planeta Brasil Entretenimento, parceira na realização do evento, garante: “Estamos preparando uma edição histórica, reafirmando seu protagonismo como uma das celebrações mais autênticas e vibrantes do Dia Mundial do Rock no Brasil”.

Serviço

O Festival Crossroads 2025 acontece no dia 12 de julho, na Rodovia Curitiba-Ponta Grossa (nº 4303). A programação oficial e a venda de ingressos serão divulgadas a partir de 13 de maio. Para mais informações, acesse o site festivalcrossroads.com.br ou os perfis oficiais no Instagram: @barcrossroads, @festivalcrossroads e @planetabrasilentretenimento.