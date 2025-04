Norah Jones faz show em Curitiba em maio; ingressos à venda

A cantora e pianista Norah Jones retorna a Curitiba em maio deste ano, trazendo sua turnê mundial do novo álbum “Visions”. A artista, reconhecida pela Billboard como um dos principais nomes da música do século XXI, se apresentará no Teatro Positivo no dia 29, às 21h.

Os fãs curitibanos já podem garantir seus ingressos, disponíveis a partir de R$ 245 através do Disk Ingressos. O evento é uma realização conjunta da MOVE Concerts e RW7 Production & Entertainment.

A passagem por Curitiba faz parte de uma mini-turnê brasileira, que inclui shows no Rio de Janeiro (27 de maio) e uma participação especial no Popload Festival em São Paulo (31 de maio).

Norah Jones: voz única na música contemporânea

Desde sua estreia meteórica no início dos anos 2000, Norah Jones tem cativado públicos ao redor do mundo com sua voz inconfundível e seu estilo musical versátil, que mescla elementos de jazz, pop, folk e blues.

Esta será a quarta vez que a artista visita o Brasil. Sua estreia no país ocorreu em 2004, seguida por um show memorável para mais de 40 mil pessoas no Parque da Independência em São Paulo em 2010. Em 2019, Jones retornou com apresentações lotadas no Rio, São Paulo e Curitiba.

Uma Carreira Repleta de Sucessos

O álbum de estreia de Norah, “Come Away With Me” (2002), foi um fenômeno global, conquistando cinco prêmios GRAMMY, incluindo Álbum do Ano. Desde então, a artista acumulou nove GRAMMY Awards e 20 indicações, vendendo mais de 53 milhões de discos mundialmente.

Sua discografia inclui álbuns aclamados como “Feels Like Home” (2004), “Not Too Late” (2007) e o recente “Visions” (2024), indicado ao GRAMMY. Além de sua carreira solo, Jones colaborou com diversos artistas e lançou projetos paralelos, demonstrando sua versatilidade musical.

Em 2022, a artista expandiu sua presença na mídia com o podcast “Norah Jones Is Playing Along”, onde entrevista músicos e realiza colaborações musicais improvisadas.

Serviço

Quando: 29 de maio de 2025 (quinta-feira)

Onde: Teatro Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300)

Horário: abertura da casa às 19h30 e show às 21h

Ingressos: os ingressos estarão a partir de R$ 245,00

FORMA DE PAGAMENTO

· Dinheiro, PIX, cartão de débito e crédito.

· Parcelamento em até 10x com juros

Vendas: Disk Ingressos (diskingressos.com.br)

Pontos de Vendas:

Shopping Mueller: de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h

Teatro Positivo: de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h10 às 20h. Sábado das 17h às 21h. Domingo somente em dias de espetáculos

Teatro Fernanda Montenegro: de segunda a sexta, das 10h às 14h e das 15h10 às 18h. Sábado das 12h às 16h e das 17h10 às 20h

Classificação: 16 anos (Menores de 16 anos apenas acompanhados pais/responsável legal. Sujeito a alteração, conforme decisão judicial)

Realização: MOVE CONCERTS e RW7 Production & Entertainment