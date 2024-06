Mickey e Minnie Mouse vão visitar Curitiba pela primeira vez

Curitiba vai receber pela primeira vez a corrida Disney Magic Run, no dia 4 de agosto. O anúncio foi feito oficialmente nesta terça-feira (18), num encontro com o prefeito Rafael Greca e os organizadores Rafael Maia e Angelica Paixão, da AirPromo, e Arthur Trauczynski, representante da Global Vita Sports.

“Com imensa alegria que eu anuncio que Curitiba vai sediar no dia 4 de agosto a corrida Disney Magic Run no seu espaço urbano. Essa é a primeira vez que o Mickey Mouse e Dona Minnie vem visitar nossa cidade. As famílias poderão correr e conhecer os personagens mais icônicos do mundo dos desenhos animados. Viva Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca.

Prova

Com percurso de 5 km de corrida e 2,5 km de caminhada, a expectativa é reunir 6 mil inscritos, entre atletas e famílias. Durante o evento, os participantes estarão envolvidos em atrações e brincadeiras com personagens da Disney.

O ponto de concentração e largada será na Universidade Positivo (Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300, Ecoville), instituição que faz parte do Grupo Educacional Cruzeiro do Sul. Os inscritos serão recebidos numa arena especialmente montada para o evento, a partir das 5h da manhã.

O aquecimento para a corrida está programado para às 6h30, com a largada às 7h, enquanto aqueles que vão caminhar se aquecem às 7h e partem às 7h30. Os percursos serão realizados dentro do campus e nas ruas próximas.

Inscrição

A pré-venda da edição Curitiba será exclusiva para clientes da Caixa Econômica Federal e acontece nos dias 22, 23 e 24 de junho, com desconto de 10% sobre o valor do lote promocional.

A venda para o público geral inicia no dia 25 de junho, com um primeiro lote promocional limitado, no valor de R$ 199,00. As inscrições podem ser feitas até às 12h do dia 28 de julho, ou até quando for preenchido o limite máximo de atletas (6 mil).

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, de forma on-line pelo site.

Essa é mais uma prova que tem o apoio da Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude e para o secretário Carlos Pijak Junior será mais um grande evento que leva o nome de Curitiba mundo afora.

“A realização da Disney Magic Run em Curitiba é uma grande conquista para a nossa cidade. Este evento não só promove a prática esportiva, mas também oferece uma experiência única e mágica para todas as idades. Estamos muito animados em receber os personagens da Disney e proporcionar um dia inesquecível para as famílias curitibanas”, afirmou Pijak.

Maraturismo

Em Curitiba, é comum ouvir: “Fui picado pelo bichinho da corrida”. A capital do esporte tem todos os atrativos que a fazem um dos principais destinos do chamado “maraturismo” no Brasil, uma das modalidades mais populares de turismo esportivo.

Com vias bem pavimentadas, 45 parques e bosques e iluminação pública, que é um convite a práticas esportivas noturnas, Curitiba tem um grande calendário anual com cerca de 40 provas de rua. Entre elas está a corrida com maior premiação do Brasil, a Maratona Internacional de Curitiba, que ocorrerá em novembro.

Há corridas clássicas, disputadas tanto por atletas profissionais quanto por amadores, e também provas mais temáticas, como Circuito dos Imigrantes e do Erastinho (destinada a levantar recursos para a ala infantil do Hospital Erasto Gaertner).

