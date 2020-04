Apesar do pedido da Prefeitura de Curitiba e do Governo do Estado pelo isolamento social da população para conter o coronavírus, é possível notar as ruas da cidade mais movimentadas. Um levantamento feito pela Secretaria de Trânsito de Curitiba (Setran) aponta que nas duas semanas o volume de carros nas principais ruas e avenidas registrou aumento de 28%.

O tráfego de carros é registrado pelos equipamentos de fiscalização eletrônica diariamente. Foram comparados os volumes no trânsito de carros de seis terças-feiras de Curitiba. Na primeira terça-feira de março, 3.770.665 carros foram registrados nas ruas da cidade.

Nas semanas seguintes, assim que o pedido por isolamento social foi anunciado, o número foi diminuindo significativamente até dia 24 de março, quando os radares notaram 1.535.269 veículos trafegando nas ruas. Porém, nesta última terça-feira (7), os números mostram que o isolamento social vem perdendo força, pois 1.972.203 carros foram registrados pelos equipamentos da prefeitura.

Gráfico mostra relação do volume de carros em Curitiba durante seis terças-feiras. Dados: Secretaria de Trânsito de Curitiba.

A importância do isolamento social

Para o secretário estadual da saúde Beto Preto, o momento agora não é de relaxar nas medidas de isolamento. “Se nós continuarmos verificando o aumento de pessoas na rua, vamos passar por um momento muito difícil, vamos colapsar”, alerta Beto Preto, durante entrevista ao telejornal da RPC, Meio Dia Paraná, nesta quarta-feira (8).

Na visão do secretário, é necessário continuar insistindo no distanciamento social, na etiqueta respiratória e no isolamento familiar. “O tempo passar e as pessoas acham que está tudo resolvido, mas cada dia mais o vírus está mais perto de nós”, concluiu.