A chegada de uma frente fria ao Paraná, como está previsto para esta quarta-feira (13), não faz com que as temperaturas diminuam. Os termômetros continuam elevados, com a diferença de que a instabilidade acaba sendo maior. Em Curitiba, por exemplo, pode chover em qualquer parte do dia e a máxima vai ser de 26°C. Há um alerta laranja de temporal para Curitiba.

A aproximação de uma frente fria já deixou, nesta terça-feira (12), a tarde abafada e instável em grande parte do Paraná. “O calor e a umidade contribuem para a formação de tempestades isoladas, intensas e de curta duração nas próximas horas em vários municípios do Estado, especialmente sobre as regiões Oeste, Centro-sul e Noroeste”, explica a meteorologista Ana Luisa Souza Castanheira da Cruz.

+Viu essa? Caixa d’água suja é potencial de doenças no Litoral; limpeza na temporada é fundamental

Ao longo desta quarta-feira, o tempo deve continuar abafado e o céu variando entre limpo e parcialmente nublado. As chuvas continuam sendo esperadas para o fim da tarde, em várias cidades.

Diferente de Curitiba, onde a temperatura até fica um pouco mais agradável do que o registrado nos últimos dias, no litoral do Paraná o tempo continua quente. A máxima em Paranaguá, por exemplo, chega aos 30°C. Veja a previsão do tempo para o Estado todo:

Foto: Simepar.

O tempo deve continuar instável em todo o Paraná pelo menos pelos próximos dias. Segundo o Simepar, há possibilidade de temporais com intensidade forte e de curta duração, típicos da estação.