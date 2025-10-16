Mercado Municipal recebe Mutirão MEI com oficina gratuita e oferta de crédito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem não consegue se deslocar até uma Rua da Cidadania durante a semana terá uma oportunidade para colocar a vida empreendedora em ordem. Neste sábado (18/10), o Mercado Municipal de Curitiba recebe o Mutirão MEI, uma ação voltada a quem deseja abrir, regularizar ou tirar dúvidas sobre o Microempreendedorismo Individual. O atendimento acontece das 9h às 17h.

Entre as atividades programadas está a oficina “Marketing Digital para Vender Mais”, que acontece das 10h às 12h, especialmente pensada para empreendedores que desejam ampliar a presença no ambiente digital e conquistar novos clientes. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link: https://bit.ly/MktDigitalMutirão

A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI), a Agência Curitiba e o Sebrae/PR, integrando as atividades do Mês do Empreendedor.

Linhas de microcrédito

Um dos atrativos do mutirão são as linhas de microcrédito com taxas que figuram entre as menores do país. As mulheres empreendedoras encontram condições mais vantajosas pelo Banco da Mulher Paranaense, com juros a partir de 0,82% ao mês, enquanto o Banco do Empreendedor oferece taxas a partir de 0,98% ao mês. Os financiamentos podem chegar a R$ 20 mil, recursos que podem ser direcionados para capital de giro, reformas, expansão do negócio ou aquisição de equipamentos.

Além das facilidades para acesso ao crédito, o evento oferece atendimento gratuito para quem precisa se formalizar ou regularizar como MEI, orientações sobre procedimentos para emissão de notas fiscais e alvarás, além da capacitação voltada ao aumento das vendas.

Serviço

Mutirão MEI no Mercado Municipal

Data: sábado (18/10), das 9h às 17h. Das 10h às 12h ocorre a oficina Marketing Digital para Vender Mais

Local: Mercado Municipal de Curitiba (Avenida Sete de Setembro, 1.865 – Centro)