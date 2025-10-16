Lendas das artes marciais se enfrentam com superluta em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No próximo sábado (18/10), o Complexo Esportivo Tarumã será o epicentro das artes marciais quando o evento internacional Saikyo chegar a Curitiba. A partir das 17 horas, lutadores do Brasil, Tailândia, Estados Unidos, Uruguai, Argentina e Bolívia prometem um espetáculo de tirar o fôlego para os apaixonados por combates.

O card principal traz uma luta que já está fazendo os ferro-fãs das artes marciais perderem o sono: o catarinense Erik Silva, representante da lendária Chute Boxe curitibana, vai encarar o tailandês Paidang Kiatsongrit, direto do berço do muay thai. Com 24 vitórias, duas derrotas e um empate em 27 combates profissionais, Erik carrega consigo a responsabilidade de representar o Brasil contra um autêntico guerreiro tailandês.

+ Leia mais Inmet emite alerta de temporal para Curitiba: chuva intensa e ventos fortes

Aliás, o nome do evento não poderia ser mais apropriado. “Saikyo” vem do japonês “Saikyou”, que significa literalmente “o mais forte” – uma declaração de intenções que combina perfeitamente com a filosofia da academia Chute Boxe, verdadeira fábrica de campeões mundiais tanto no Muay Thai quanto no MMA.

A história do Saikyo começou em 2018, quando o grão-mestre Rudimar Fedrigo, fundador da Chute Boxe, decidiu criar um evento para projetar os talentos brasileiros no cenário internacional. Desde então, o torneio tem sido um trampolim para muitos lutadores que sonham em conquistar os grandes palcos mundiais.

O caráter internacional do evento e o apoio institucional são motivos de orgulho para Fedrigo. “O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte, e a Prefeitura de Curitiba têm apoiado muito a modalidade, e é por isso que as artes marciais evoluem tanto aqui”, destacou o mestre.

Clésio Prado, diretor de Inovação e Desenvolvimento do Esporte, também ressalta o significado especial deste Saikyo: “Um evento que se encontra com a história do Chute Boxe e com o que ele representa para Curitiba, para o Paraná e para o Brasil. É um momento ímpar, com a presença de um dos maiores lutadores da Tailândia, dentro de um ícone do esporte paranaense, o Ginásio do Tarumã.”

Vale lembrar que o Saikyo conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria do Esporte (SEES) e da Sanepar, fazendo parte de uma política pública que visa democratizar o acesso ao esporte e fomentar a economia criativa por meio de grandes competições.

Além do espetáculo esportivo em si, o evento promove um rico intercâmbio cultural entre atletas de diferentes nacionalidades e fortalece ainda mais o vínculo histórico do Paraná com o muay thai, especialmente através da tradição da Chute Boxe, que há décadas projeta o nome do estado para o mundo.

Para quem já está ansioso, a pesagem oficial acontece nesta sexta-feira (17), entre 9h e 11h30, no Sebas Rock Bar (Rua Anne Frank, 3644), abrindo oficialmente as atividades do torneio.