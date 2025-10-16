Obras em cruzamento altera o trânsito no bairro Mercês

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O trânsito na região do cruzamento das ruas Presidente Taunay e Júlia Wanderley, no bairro Mercês, ficará em meia pista nos próximos dias em função do início na manhã desta quinta-feira (16/10) de obra de pavimentação da Prefeitura de Curitiba. Os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade.

A previsão inicial é de que a intervenção dure aproximadamente 45 dias, dependendo das condições climáticas. Nesse período, o trânsito na região pode ficar mais lento. Por isso, os motoristas que tiverem a opção devem buscar rotas alternativas ou se programar com antecedência.

Bloqueio na Rua Marcelino Champagnat

Na próxima segunda-feira (20/10), um novo ponto de bloqueio parcial será implantado na Alameda Presidente Taunay, no cruzamento com a Rua Marcelino Champagnat. O local também receberá pavimento de concreto e o trânsito funcionará em meia pista.

Todos os trechos em obra estão devidamente sinalizados para garantir a segurança de motoristas e pedestres.

Concreto

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), as equipes estão substituindo o asfalto por concreto, material mais resistente e durável, mas que necessita de mais tempo de execução devido às características do material.

Para evitar o bloqueio total dos cruzamentos e minimizar os impactos no trânsito, os serviços estão sendo feitos em etapas: primeiro, um lado da pista é concretado, enquanto a outra faixa permanece aberta à circulação de veículos. Concluída essa etapa, o tráfego é liberado sobre o trecho já finalizado, e os trabalhos seguem no lado oposto.

As intervenções fazem parte do Lote 5 do projeto Novo Inter 2, que, no bairro Mercês, prevê a requalificação de quase 5 km de vias, com implantação de calçadas, obras de macrodrenagem e pavimentação rígida em concreto.

O Lote 5 teve início em abril de 2024 e deve ser concluído até o final de dezembro, com exceção das ruas Manoel Ribas e Jacarezinho, que têm entrega prevista para janeiro de 2025.