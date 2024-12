Mercado Municipal de Curitiba estende horário neste fim de ano

O Mercado Municipal de Curitiba, no Centro, terá horários especiais para atender os clientes com mais tranquilidade neste final de ano. Com ampla variedade de produtos, o mercado é o destino de muitas pessoas que buscam insumos frescos e diferenciados para as ceias de Natal e Ano Novo, além de bebidas e presentes para as festas.

Para atender o maior movimento característico da época, o mercado funcionará em horários estendidos de 17 a 31 de dezembro.

Com mais de 200 estabelecimentos, o Mercado Municipal de Curitiba é referência em oferecer ingredientes frescos. Para as ceias, é possível encontrar desde frutas frescas e secas, carnes, aves e peixes, panetones, doces e queijos especiais. Os clientes também encontram bebidas, como vinhos, espumantes e cervejas artesanais.

Horários de fim de ano do Mercado Municipal de Curitiba

De 17 a 20 de dezembro: das 8h às 20h

De 21 a 23 de dezembro: das 07 às 20h

24 de dezembro das: 7h às 16h

25 de dezembro: FECHADO

De 26 a 27 de dezembro das 8h às 18h

De 28 a 30 de dezembro: das 7h às 20h

31 de dezembro: das 7h às 16h

1º e 2 de janeiro: FECHADO