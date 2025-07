Mercado Livre abre mais de 500 vagas de emprego na RMC

Entre os dias 21 e 23 de julho acontece um mutirão de empregos na Agência do Trabalhador de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. A empresa Mercado Livre, referência no e-commerce, está ofertando 540 vagas para o cargo de auxiliar de logística.

Com salários de R$ 2.025, conforme divulgado, a função inclui recebimento, separação, conferência e expedição de mercadorias. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter ensino médio completo e mais de 18 anos. Não é necessário ter experiência na área.

Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador, no bairro Sabiá, com currículo impresso e documento de identificação com foto. Segundo o município, a distribuição de senhas será feita durante os três dias a partir das 8h para a candidatura, e o atendimento será por ordem de chegada.

Além do salário, a vaga oferece benefícios complementares:

Vale-transporte;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Auxílio creche;

Seguro de vida;

Vale-alimentação;

Gratificação;

Bônus anual;

Plano de carreira.

De acordo com os recrutadores da empresa, serão feitas 60 entrevistas por dia e mais ações serão realizadas em breve.