Curitiba vai distribuir de graça 10 mil mudas de árvores

Na próxima semana começa a programação de julho da entrega de mudas de árvores para a população dentro do programa Meio Milhão de Árvores para Curitiba. Ao todo, a Prefeitura vai distribuir 10 mil mudas de árvores aos moradores nas Ruas da Cidadania.

A primeira regional a fazer a entrega será o Boqueirão, na terça-feira, dia 22 de julho. Todas as entregas serão a partir das 9h e cada regional vai distribuir 1 mil mudas de árvores para a população.

As entregas seguem na quinta-feira (24), no Cajuru, e na sexta (25) no Bairro Novo. Nos dias 29 e 30 de julho as distribuições serão finalizadas no Tatuquara, Pinheirinho. CIC, Fazendinha/Portão, Boa Vista, Santa Felicidade e Matriz.

O programa Meio Milhão de Árvores tem a meta de plantar 500 mil árvores em Curitiba nos próximos quatro anos. Desde janeiro deste ano, em plantios feitos pela Prefeitura e com a ajuda da população, já foram plantadas 93 mil árvores na cidade.

Como garantir uma

Para garantir uma muda de árvore, o morador precisa apresentar um documento e um comprovante de residência para a retirada. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SMMA) pede também que as pessoas levem uma sacola para transportar as mudas.

A exigência de documentação tem como objetivo cadastrar o destino das mudas para que seja feito um controle de georreferenciamento pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). As informações serão incluídas no Hipervisor da Prefeitura, plataforma de convergência e compartilhamento de dados públicos.

A infraestrutura verde na cidade traz diversos benefícios, como o equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera. O programa da prefeitura também faz parte das estratégias do Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças Climáticas de Curitiba (PlanClima), para tornar Curitiba mais resiliente frente à emergência climática.

Todo plantio de árvore feito em ruas de Curitiba precisa ser avaliado e autorizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A escolha da espécie para as vias públicas deve seguir regras e normas definidas pelo Departamento de Arborização e Produção Vegetal.

Plantios irregulares de árvores frutíferas e invasoras geram problemas em calçadas e na sinalização viária. Quando o morador quiser plantar árvores em ruas ou áreas públicas, deve fazer antes a solicitação pela Central 156, informando o local. O pedido será enviado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que fará a avaliação.

Veja o cronogrma de entrega de mudas grátis em Curitiba

Terça-feira (22/7) – 9h

Boqueirão – Endereço: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430



Quinta-feira (24/7) – 9h



Cajuru – Endereço: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150



Sexta-feira (25/7) – 9h



Bairro Novo – Endereço: Rua Tijucas do Sul, 1.700



Terça-feira (29/7) – 9h



CIC – Endereço: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

Fazendinha/Portão – Endereço: Rua Carlos Klemtz, 1.700

Pinheirinho – Endereço: Av. Winston Churchill, 2.033

Tatuquara – Endereço: Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n



Quarta-feira (30/7) – 9h



Matriz – Endereço: Praça Rui Barbosa, 101

Santa Felicidade – Endereço: Rua Santa Bertila Boscardin, 213

Boa Vista – Endereço: Av. Paraná, 3.600