Gritos de “pega ladrão” leva PM até suspeito de furtar calha

Um homem, de 41 anos, foi preso após furtar a calha de uma casa em Guaratuba, no Litoral do Paraná. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado escondido atrás de um restaurante. O caso foi registrado no início da tarde de quinta-feira (17) e, de acordo com a PM, inicialmente, a denuncia se tratava de um possível caso de ameaça.

Segundo a denúncia, um homem foi visto perseguindo outro aos gritos de “pega ladrão”, na Avenida Curitiba. Ao chegarem no local, a equipe encontrou o suspeito escondido.

Abordado pela PM, o homem confessou ter pulado o muro de uma residência no bairro Brejatuba e furtado uma calha. A vítima, de 55 anos, ao ouvir o barulho, correu atrás dele que abandonou o objeto na rua e fugiu.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.