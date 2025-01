Menino de quatro anos cai de 4º andar de prédio na Grande Curitiba

Um menino de quatro anos ficou gravemente ferido após cair do 4º andar de um condomínio neste domingo (12) em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Informações de vizinhos apontam que a criança chegou a ficar pendurada na janela até cair de uma altura de aproximadamente 12 metros. Os bombeiros informaram que a janela do apartamento não tem tela de proteção.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PMPR) estiveram no local e encontraram a criança caída na grama, ao lado do prédio localizado na Rua Barão do Cerro Azul.

O menino foi socorrido em estado grave, com fratura na perna e no punho, segundo a RPC. Após os primeiros atendimentos, a criança foi encaminhada ao Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba.