Meia tonelada de cocaína é abandonada em furgão na RMC

Na manhã desta quinta-feira (28), uma equipe do 29º Batalhão da Polícia Militar do Paraná (PMPR) encontrou um veículo abandonado com 512 quilos de substância análoga à cocaína em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O proprietário do veículo já foi identificado pela Polícia Civil (PC).

A investigação começou depois que a PMPR recebeu uma denúncia de um veículo abandonado próximo a uma aldeia indígena na zona rural do município. Ao localizarem o furgão, os policiais encontraram caixas com cocaína no bagageiro.

“Nossas equipes foram acionadas para averiguação de um veículo que estaria abandonado. No local, foi constatado que o carro estava aberto com a chave na ignição e na área foram encontradas diversas caixas de papelão com um conteúdo dividido em tablets e com material similar à cocaína”, diz o tenente Luiz Paulo de Alcântara Silvério, do 29º BPM.

O carro, que não tinha queixa de furto ou roubo, foi periciado pelos papiloscopistas para a coleta de digitais e tentativa de identificação dos envolvidos. O carro e a meia tonelada da droga apreendida foram levados para a Delegacia de Piraquara.

“O proprietário do veículo já foi identificado, a Polícia Civil já está buscando informações. Sabemos que o veículo não é do Paraná e, sim, do Rio Grande do Sul. Agora vamos identificar efetivamente as outras pessoas que fizeram parte desse crime”, afirmou o delegado Thiago Andrade.

Como fazer denúncias para a Polícia Civil do Paraná

A população pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo no momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.