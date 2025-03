Mega Sena 2839 premia aposta de Curitiba. Já conferiu seu bilhete??

Um apostador de Curitiba viveu momentos de pura emoção, na noite desta quinta-feira (13), ao acertar cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena 2839. O apostador acertou a quinta e ganhou um prêmio de R$ 86.398,67.

Resultado Mega Sena 2838: 27, 30, 37, 40, 46 e 47

A aposta premiada foi realizada de forma simples, com apenas seis números, através do internet banking. Essa modalidade de jogo tem se tornado cada vez mais popular entre os apostadores, oferecendo praticidade e segurança para quem deseja tentar a sorte sem sair de casa.

Apesar da alegria do curitibano, o prêmio principal da Mega-Sena continua acumulado. Ninguém acertou os seis números sorteados, fazendo com que o valor para o próximo concurso, previsto para sábado, suba para R$ 21 milhões.

Como jogar na Mega Sena?

Para quem deseja tentar a sorte na Mega-Sena, o processo é simples. Basta escolher de 6 a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. O valor da aposta mínima, com seis números, é de R$ 5,00. Quanto mais números marcados, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio. As apostas podem ser feitas em lotéricas, pelo site oficial da Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$86.398,67

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉