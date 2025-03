Bazar em Curitiba reúne peças a partir de R$ 5 nesta sexta-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Provopar Estadual realizará nesta sexta-feira (14), em Curitiba, um novo bazar com diversas peças a partir de R$ 5. O último evento do Programa do Voluntariado Paranaense ocorreu na terça-feira (11) e, devido ao grande número de pessoas, a organização fez a reposição de diversas peças e marcou um novo encontro na sexta.

Estarão disponíveis para venda roupas masculinas e femininas, além de acessórios, brinquedos e calçados. São artigos de praia, verão e inverno em promoção. Também haverá roupas de cama, mesa e banho a preços acessíveis.

O pagamento das peças do bazar pode ser em PIX ou dinheiro. O bazar será na sexta-feira (14) das 9 horas às 15 horas na sede do Provopar Estadual, na Rua Hermes Fontes, 315, bairro Batel, em Curitiba.

A organizadora do evento pede para as pessoas que puderem levarem as próprias sacolas para diminuir o uso de plástico. Toda a venda é destinada a projetos que beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Serviço – Bazar em Curitiba

Bazar de moda circular do Provopar

Quando: sexta-feira, 14 de março

Onde: Sede do Provopar: Rua Hermes Fontes, 315, Batel, Curitiba

Horário: das 9 horas às 15 horas

Entrada gratuita