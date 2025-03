Veja como o eclipse lunar em Virgem afetará os signos

No dia 14 de março, o primeiro eclipse do ano ocorrerá, marcando também o início do novo ano astrológico regido por Júpiter. Eclipses lunares conseguem trazer à tona questões não resolvidas e pessoas do passado, geralmente ligadas a processos que aguardam definição ou conclusão. De maneira geral, o eclipse se concentra em aspectos ligados à saúde, trabalho e rotina, convidando-nos a refletir sobre a necessidade de maior organização para obter mais controle sobre essas áreas da vida.

O eixo Virgem-Peixes, que rege a purificação, começa a influenciar o cenário astrológico este ano e continuará até meados de 2027. Este eclipse marcará o início de um período em que a vida prática e a emocional deverão ser equilibradas e alinhadas com os nossos objetivos e nossa vida espiritual. Será um momento de redirecionamento de metas e uma convocação para cuidar da saúde integralmente, abrangendo o corpo, a mente, as emoções e o espírito.

Com a presença de Saturno e do nodo lunar em conjunção, e em ótimo aspecto com Marte, que já está em movimento direto em Câncer, o eclipse nos chamará à responsabilidade e ao compromisso. A fase poderá ser desafiadora, exigindo muito trabalho e determinação para alcançar os objetivos estabelecidos, seja por nós mesmos ou pelas circunstâncias da vida.

Os signos mais impactados serão aqueles que possuem Sol, Lua, ascendente ou planetas entre 17 e 27 graus de Virgem, Peixes, Gêmeos ou Sagitário. Para os demais signos, os efeitos serão mais suaves, afetando principalmente as áreas de vida (casas astrológicas) tocadas pelo eclipse. Mudanças serão inevitáveis, e o melhor será seguir o fluxo natural da vida, sem tentar controlar o processo.

A seguir, a astróloga Eunice Ferrari explica como o eclipse lunar em Virgem afetará cada nativo do zodíaco. Confira!

Áries

O eclipse trará oportunidades de mudanças na carreira dos arianos (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Áries serão mais impactados em áreas do trabalho e da saúde. Se você está insatisfeito com sua carreira ou sente dificuldades para tomar decisões, este eclipse poderá apresentar oportunidades de mudança ou eventos que o(a) forcem a agir. Essa poderá ser a hora de repensar seu papel no mercado de trabalho. No campo da saúde, a necessidade de adotar hábitos mais saudáveis será forte, com possibilidade de mudanças significativas nos próximos seis meses.

Touro

O taurino passará por transformações no campo emocional e nos relacionamentos afetivos (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Touro poderão experimentar transformações no campo emocional e nas relações afetivas. Para quem não está em um relacionamento, a chance de um novo amor surgir poderá ser grande, inclusive alguém do passado ou uma conexão com raízes mais profundas, como amores de vidas passadas. Pessoas comprometidas, por outro lado, deverão ficar atentas às questões do passado que ressurgirão, exigindo uma nova definição no relacionamento.

Gêmeos

O geminiano passará por mudanças no lar enquanto enfrenta um período de autoconhecimento (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Gêmeos viverão um período de mudanças domésticas e familiares. Questões do lar poderão exigir sua atenção, seja pela chegada ou partida de membros da família, ou pela mudança de residência. No aspecto emocional, poderá haver uma revolução interna, levando à decisão de iniciar um processo terapêutico ou aprofundar o autoconhecimento.

Câncer

O canceriano estará focado na revisão de sua vida social e das amizades (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Câncer estarão focados na revisão de sua vida social e amizades. Poderá haver distanciamento de amizades antigas ou a chegada de novos amigos. Também será um momento importante para finalizar ou negociar contratos, com a recomendação de cautela na assinatura de documentos. Uma viagem ou curso poderá marcar o início de um novo ciclo.

Leão

O leonino deverá redobrar a atenção com as decisões financeiras (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Leão deverão redobrar a atenção com as finanças. Embora este eclipse não seja marcado por grandes perdas, exigirá cautela nas decisões financeiras. O foco será em ganhos que tragam maior estabilidade material, mas sempre com passos pequenos e bem planejados, evitando correr riscos desnecessários.

Virgem

O virginiano passará por um período de mudanças significativas em todas as áreas da vida (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Para os nativos de Virgem, este eclipse representará um marco importante e será o ponto de partida para mudanças significativas. O período de seis meses seguintes prometerá transformações que poderão afetar a vida pessoal, carreira ou, até mesmo, o estado civil. Mudanças drásticas, como uma mudança de residência ou de trabalho, poderão ocorrer, e todas elas terão um impacto profundo em sua rotina.

Libra

O libriano viverá um período de introspecção (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Libra se concentrarão na saúde integral, buscando equilíbrio entre corpo, mente, emoções e espírito. Este será um período de introspecção, em que a saúde física e espiritual se tornará prioridade. A meditação poderá ser uma maneira de fortalecer o bem-estar geral.

Escorpião

O escorpiano passará por um encerramento de ciclos em sua vida social (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Escorpião passarão por uma transformação na vida social. Algumas amizades poderão chegar ao fim, enquanto outras poderão se aprofundar. Além disso, projetos sociais ou inovadores, especialmente na área de tecnologia, inteligência artificial e robótica, poderão surgir, trazendo uma revolução na forma como você interage com o mundo.

Sagitário

O sagitariano viverá mudanças em sua vida profissional (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Sagitário estarão voltados para a carreira e mudanças profissionais. Poderá ser o momento de mudar completamente de área ou de aprimorar um projeto que já existe. Este eclipse poderá marcar o início de novos planos de negócios ou, até mesmo, a transição de colaborador para empreendedor.

Capricórnio

O capricorniano estará focado em seu desenvolvimento espiritual e filosófico (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Capricórnio sentirão um chamado para o desenvolvimento espiritual e filosófico. Esse período poderá envolver estudos formais, como faculdade ou concursos públicos, e o desejo de entender melhor seu propósito de vida. Mudanças significativas poderão ocorrer, especialmente no campo das viagens ou mudanças residenciais.

Aquário

O aquariano deverá ficar atento às finanças neste período (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Aquário deverão ficar atentos às finanças, especialmente em relação a investimentos e como lidar com o dinheiro. Com Plutão em seu signo, será essencial tomar decisões financeiras com cautela. O período poderá ser favorável para a criação de novas bases financeiras, mas mudanças inesperadas poderão ocorrer.

Peixes

O pisciano passará por mudanças em seus relacionamentos (Imagem: mountain beetle | Shutterstock)

Os nativos de Peixes experimentarão transformações significativas nos relacionamentos. Seja em amizades ou em relações amorosas, o eclipse pedirá responsabilidade e seriedade. Para pessoas que estão em um relacionamento, este será um momento de mudanças profundas, e para os(as) solteiros(as), será um período para investigar o terreno antes de se entregar a novas paixões.

Este eclipse será um divisor de águas, e as mudanças que ele trará serão sentidas por todos, independentemente do signo. A recomendação é seguir o fluxo da vida e confiar no processo de transformação que se desenrola.

Por Renata Cipili