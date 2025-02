Mega Sena 2828 milionária premia apostador de Curitiba. Veja o resultado!

Um apostador de Curitiba teve um motivo especial para comemorar, na noite desta quinta-feira (13). O sortudo acertou a quina (cinco números) na Mega-Sena 2828 milionária, faturando um prêmio de R$ 90.736,78. A aposta foi realizada por meio eletrônico.

O sorteio, realizado na noite de quinta-feira, não teve ganhadores para a sena (seis números). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 60 milhões para o sábado (15). Além do curitibano, outros 40 apostadores de diversas partes do país também acertaram a quina.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR Canal Eletrônico 6 Não Simples 1 R$90.736,78

É importante lembrar que, embora as chances de ganhar sejam relativamente pequenas: 1 em 50 milhões. Especialistas em finanças pessoais sempre recomendam que as apostas sejam feitas dentro do orçamento de cada um, sem comprometer as despesas essenciais.

Como jogar na Mega-Sena?

Para aqueles que desejam tentar a sorte na Mega-Sena, o processo é simples. O apostador deve escolher no mínimo 6 e no máximo 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O prêmio principal é pago para quem acertar os 6 números sorteados, mas há também premiações para quem acerta 5 (quina) ou 4 (quadra) números.

As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site oficial da Caixa Econômica Federal, para maiores de 18 anos. O valor da aposta mínima é de R$ 5,00. Quanto mais números o apostador marcar, maiores as chances de ganhar e mais cara a aposta. Os sorteios da Mega-Sena acontecem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, às 20h.