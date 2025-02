Boletim da Defesa Civil indica qual bairro de Curitiba teve mais chuva

Boletim da manhã desta sexta-feira (14) aponta que o temporal que atingiu bairros de Curitiba na noite desta quinta-feira (13) deixou diversos problemas pela cidade. Desde alagamentos até quedas de árvores, destelhamentos e um caso de erosão. Segundo a previsão do tempo para Curitiba vem mais chuva nesta sexta-feira, mas de forma menos intensa.

Boletim da Defesa Civil de Curitiba indica que a precipitação nesta quinta-feira em Curitiba alcançou 64,4mm, com vento de 27 km/h.

Abaixo, os dados das Plataformas de Coletas de Dados Meteorológicas (PCDM) da Defesa Civil de Curitiba em relação as chuvas acumuladas em Curitiba. Boa vista, Cajuru e Bairro Alto tiveram registros de MUITA CHUVA:

Córrego Bigorrilho: 41,0 mm

Bairro Novo: 0,8mm

Boa Vista: 64,4 mm

Boqueirão: 2,2 mm

Cajuru: 45,4 mm

CIC: 8,4 mm

Matriz: 58,6mm

Pinheirinho: 1,6 mm

Portão: 5,2mm

Santa Felicidade: 28,2 mm

Tatuquara: 0,6 mm

Caximba: 0,0mm

Vilinha (Bairro Alto): 63 mm

Alto da XV: 26,7 mm

Barigui: 0,0mm

Segundo a prefeitura de Curitiba, foram registradas ainda 36 Solicitações de queda de árvore/ ou de galhos nos seguintes bairros de Curitiba: Uberaba, Umbara, CIC, Bairro Alto, Bigorrilho, Agua Verde, Batel, Rebouças, Jardim das Americas, Mercês, Jardim Social, Centro, Cajuru, Boqueirão, Juvevê.

O temporal desta quinta-feira ainda causou sete pontos de alagamentos em Curitiba. Veja abaixo os endereços e em quais bairros de Curitiba foram:

Avenida Visconde de Guarapuava – Centro

Rua Brigadeiro Franco – Batel

Rua Irineu Araújo – Santa Cândida

Rua Marquês de Abrantes – Bairro Alto

Rua Estêvão Manika – Santa Cândida

Rua Aviador Armin Buhrer – Uberaba

Rua Rutildo Pulido – Cajuru

Segundo a Defesa Civil de Curitiba foram fornecidos ainda lonas para dois endereços da cidade que tiveram problemas com o temporal: São eles: Rua Jaime Balão, no bairro Hugo Lange e Rua Pastor Nilson do Amaral Fanin, no Cajuru.

O bairro Boqueirão registrou um caso de Erosão de via, na Rua Carlos de Laet.

Problemas com o temporal? Chame as autoridades

Os canais de atendimento às emergências são os telefones:

199 (Defesa Civil),

153 (Guarda Municipal),

156 (Prefeitura Municipal de Curitiba),

193 (Corpo de Bombeiros).

Previsão do tempo para Curitiba tem mais chuva?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba a sexta-feira será um pouco “menos quente”, com máxima de 27ºC e chance de mais chuva. O acumulado chega aos 4,8 mm. Mas e como fica o tempo no final de semana em Curitiba? Com chuva e calor. Segundo o Simepar Curitiba terá máxima de 29ºC e um total de chuva acumulado de 11,6 mm. Há um alerta amarelo de chuvas intensas em vigor, segundo o Inmet.

