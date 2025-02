Grupo do Paraná tem faturamento bilionário e anuncia 14º salário para os funcionários

O Grupo Gazin superou a marca de R$ 10 bilhões em faturamento em 2024, um crescimento de 16,36% em relação ao ano anterior. Durante o evento de apresentação do balanço anual e do plano estratégico para 2025, para colaboradores e parceiros estratégicos, foram destacados os avanços que contribuíram para os números expressivos.

Segundo Gilmar Alves de Oliveira, presidente do Grupo Gazin, o sucesso é reflexo de inovação e comprometimento: “O ano de 2024 foi desafiador, mas superamos obstáculos com coragem e criatividade, sempre comprometidos em entregar o melhor. Os resultados refletem o esforço coletivo, fortalecendo nossa marca e consolidando nossa presença no mercado”.

Em celebração aos resultados excepcionais, o grupo anunciou o pagamento do 14º salário aos colaboradores, reforçando o compromisso com a valorização de sua equipe. “O sucesso de 2024 é fruto do trabalho e dedicação de todos. Ver a alegria das equipes ao bater metas mês a mês é motivo de orgulho. Esse engajamento reforça o sentimento de pertencimento à família Gazin”, completou Oliveira.

No ano passado, a Gazin inaugurou 18 novas lojas, ampliou sua presença no mercado com a abertura de uma nova indústria em Araguatins (TO) – considerada um dos parques fabris mais modernos do país – e dois novos Centros de Distribuição, localizados em Araguatins (TO) e Santarém (PA).

O grupo também expandiu serviços como o Gazin Bank, seu banco digital, e lançou o cartão de crédito Gazin. Outro ponto importante foi a eleição da Gazin em 2024 como a segunda melhor empresa para se trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW), tanto na categoria grandes empresas quanto na indústria.

Composto por 11 empresas, oito indústrias, 434 unidades de negócios e mais de 360 lojas de varejo, o Grupo Gazin está presente em 14 estados: Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Acre, Pará, Goiás, Amazonas, Bahia, Paraíba, Ceará e Tocantins.

O sucesso em 2024 consolida o Grupo Gazin como um dos maiores players do mercado nacional, preparando-se para um 2025, ano em que comemora 60 anos de história, ainda mais promissor, com foco em inovação, sustentabilidade e expansão.

“Em 2025, enfrentaremos um cenário de retomada econômica global e transformações aceleradas. Queremos ser referência em soluções completas para nossos clientes, com inovação e sustentabilidade. Nosso foco inclui ampliar o portfólio no atacado, oferecer soluções personalizadas e consolidar novas praças”, finalizou o presidente do Grupo Gazin.

Leia o conteúdo original na Gazeta do Povo.