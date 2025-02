Pimentel pede que empresários invistam no Centro de Curitiba

Na manhã desta terça-feira (11), o prefeito Eduardo Pimentel marcou presença no primeiro Café de Negócios de 2025 promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel). O evento, sediado no Sebrae, reuniu cerca de 200 empresários do ramo alimentício, propiciando um ambiente de networking e troca de experiências.

Pimentel aproveitou a ocasião para destacar o programa de revitalização do centro da cidade, conclamando a participação ativa dos empresários. “Estamos empenhados na renovação do centro de Curitiba. Para isso, contamos com a parceria dos empresários para investir na região, tornando-a ainda mais atrativa para moradores e turistas”, enfatizou Pimentel.

Outro ponto abordado foi a revisão das ações da Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana), com o intuito de equilibrar o cumprimento da legislação e o desenvolvimento econômico do setor.

O Café de Negócios inaugura uma série de seis encontros programados para o ano, reafirmando o compromisso da cidade com o desenvolvimento do setor gastronômico e turístico.

O evento contou com a presença de diversas personalidades do setor, incluindo representantes da Abrasel de outras regiões do Paraná, do Sebrae, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, da Associação Brasileira de Agências de Viagens, do Convention & Visitors Bureau de Curitiba, da Associação Comercial do Paraná, do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, e da Rede Empresarial do Centro Histórico de Curitiba.