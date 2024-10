Mega Sena 2788 milionária premia apostas de Curitiba e região

Duas apostas de Curitiba, uma de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana, e outra de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, quase cravaram o concurso 2788 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (22), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 55 milhões.

Resultado Mega Sena 2788 milionária: 23 – 37 – 39 – 47 – 52 – 56

Das apostas paranaenses, as quatro foram realizadas em lotéricas, e cada uma, faturou R$55.255,44. O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira (24).

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Prêmio CURITIBA/PR FELICITA LOTERIAS 6 Não Simples R$55.255,44 CURITIBA/PR MILLENIUM LOTERIAS 6 Não Simples R$55.255,44 PONTA GROSSA/PR LOTERIAS PRINCESA DOS CAMPOS II 6 Não Simples R$55.255,44 SAO JOSE DOS PINHAIS/PR LOTERICA COSTEIRA 6 Não Simples R$55.255,44

Como jogar na Mega?

Para fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site de loterias do banco, o apostar (a) participam do concurso em apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

O valor depende de quantos números pretende colocar no jogo. A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.