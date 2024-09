Mega depósito de drogas em bairro de Curitiba é desmantelado pela PM

Uma operação conjunta das equipes do Batalhão de Policiamento de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) e do setor de inteligência do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) resultou na desarticulação de um importante ponto de armazenamento e distribuição de drogas no bairro Mercês, em Curitiba. A ação policial foi na noite de segunda-feira (9).

Os policiais receberam informações precisas do setor de inteligência que apontaram para um local suspeito de operar como depósito e centro de distribuição de entorpecentes.

Durante a operação, os agentes observaram um homem que saiu de uma residência carregando uma caixa grande e entregou o que parecia ser maconha a um motorista. Ao perceber a presença policial, o suspeito tentou escapar, mas foi rapidamente detido no local.

Mais de 250 quilos de drogas apreendidos

Ao ser abordado, o homem de 26 anos confessou que armazenava uma grande quantidade de drogas no local. A abordagem levou à apreensão de 339 tabletes de maconha, totalizando 252,5 quilos, além de 9 gramas de cocaína. Também foram encontrados materiais utilizados para o preparo de drogas, R$ 3.086 em dinheiro e um celular.

O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à central de flagrantes de Curitiba, onde responderá pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas. A operação, segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná (SESP), é um reflexo do esforço contínuo das autoridades na luta contra o tráfico e a criminalidade na região.

