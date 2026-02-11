Mega congestionamento na BR-116 trava motoristas após crime e falha em carreta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quase 40 km de veículos parados se formaram na manhã desta quarta-feira (11/02) na BR-116, sentido São Paulo, na região de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba. O congestionamento na BR-116 é decorrência de um acidente e de uma situação de crime: o assassinado de um homem de 47 anos. A situação crítica, que começou nas primeiras horas do dia, foi causada por dois incidentes distintos que ocorreram na rodovia.

O principal problema envolveu uma carreta com carga excedente que apresentou pane elétrica e ficou atravessada na pista, interditando parte da rodovia e formando extensa fila de veículos.

A situação se agravou após um crime registrado durante a madrugada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aproximadamente às 23h45, na BR 116, Km 38,9, sentido decrescente, foi localizado um condutor em óbito dentro do veículo Toyota Hilux, vítima de disparo de arma de fogo. Masculino de aproximadamente 47 anos, morador da região.

De acordo com as informações da PRF, o veículo da vítima estava parado na fila formada pela carreta com problemas quando uma pessoa se aproximou e efetuou disparos contra o motorista. As autoridades ainda investigam se o caso se trata de uma execução ou tentativa de assalto.

Embora a pista tenha sido liberada por volta das 7h da manhã, o congestionamento persistiu como reflexo dos dois incidentes. O corpo da vítima foi recolhido pelo Instituto Médico Legal para os procedimentos de praxe.

A PRF orienta que motoristas que precisam utilizar a rodovia busquem rotas alternativas, já que a normalização do fluxo pode levar várias horas. A previsão é que apenas no período da tarde o tráfego volte ao normal na região.

As investigações sobre o homicídio seguem em andamento, com equipes da Polícia Civil coletando depoimentos e possíveis imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar o autor do crime.

