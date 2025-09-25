Mega Bazar em Curitiba tem roupas de inverno por preços acessíveis

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Provopar Estadual traz uma oportunidade para quem deseja renovar o guarda-roupa a preços acessíveis. Neste sábado (27/09), das 9h às 14h, a instituição promove um Mega Bazar de Inverno, em Curitiba, com peças de vestuário apreendidas e doadas pela Receita Federal.

O evento, que acontece na sede da entidade, localizada na Rua Hermes Fontes, 315, no bairro Batel, contará com uma variedade de itens para toda a família. Entre as opções disponíveis estão jaquetas femininas, masculinas e infantis, blusas básicas e meias, tudo com valores que cabem no bolso.

Para garantir a peça favorita, é recomendado chegar cedo. As formas de pagamento aceitas são PIX ou dinheiro em espécie. Todo o valor arrecadado será destinado aos projetos sociais desenvolvidos pelo Provopar Estadual, que beneficiam pessoas em situação de vulnerabilidade social.