Feijoada arrecada fundos para hospital 100% SUS de Curitiba

Neste sábado (27/09), o Hospital Universitário Cajuru promove sua Feijoada Beneficente, evento que será realizado no Salão Rubi do tradicional Círculo Militar do Paraná, no centro de Curitiba. A data marca o Dia Nacional da Doação de Órgãos – uma oportunidade de reunir amigos e familiares para saborear um dos pratos mais tradicionais do Brasil e, ao mesmo tempo, apoiar a instituição.

O Hospital do Cajuru é reconhecido pela captação e transplante de órgãos no Paraná, sendo o maior captador de órgãos da história do estado. “A doação de órgãos é um ato de amor e é fundamental propagar a importância de dialogar sobre esse tema. A feijoada será um momento para arrecadar fundos e, acima de tudo, estimular e agradecer a todos que participam do ato de doar”, destaca Camila Hartmann, diretora técnica do Cajuru.

A refeição será servida para consumo no local das 12h às 16h, com música ao vivo, no valor de R$ 70 por pessoa. Há também a opção de retirada para viagem, entre 11h30 e 14h, por R$ 50. Crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 35.

Referência no pronto atendimento do SUS, o Hospital Universitário Cajuru é especializado em traumas e emergências de alta complexidade, recebendo pacientes de Curitiba, da Região Metropolitana e de diversas regiões do Paraná.

>>> Os ingressos podem ser adquiridos por meio Os ingressos podem ser adquiridos neste link.

O Círculo Militar do Paraná fica no Largo Bittencourt, 187 – Centro. A feijoada será servida das 12h às 16h (retirada de marmitas das 11h30 às 14h).