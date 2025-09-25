Quarteto italiano 40 fingers traz turnê sucesso mundial ao Guairão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um verdadeiro fenômeno musical chega ao Brasil pela primeira vez: o quarteto de violonistas italianos 40 Fingers. O grupo alcançou a incrível marca de 350 milhões de visualizações na internet e começa sua turnê brasileira em Curitiba, em única apresentação, nesta sexta-feira (26/09), às 21h, no Grande Auditório do Teatro Guaíra.

Formado em 2018 por Matteo Brenci, Emanuelle Grafitti, Enrico Maria Milanesi e Andrea Vittori, o grupo vem surpreendendo o mundo com suas incomparáveis releituras de clássicos do rock, do pop e de icônicas trilhas sonoras.

Estão no repertório músicas como Sultans of Swing, Africa, O Último dos Moicanos, Libertango, The Sound of Silence e Bohemian Rhapsody. Ouça esse clássico do Queen, a seguir, e sinta um pouco do talento do grupo. É de arrepiar:

A maestria dos 40 Fingers vai além das regravações. Eles também criam composições próprias, explorando as sonoridades do violão com uma técnica impressionante. O talento do grupo lhes rendeu reconhecimento internacional, com turnês pela Europa e Estados Unidos, e prêmios como o prestigioso Golden Guitar Awards.

Uma das peculiaridades do quarteto é a forma como eles interagem com a música. Em vez de focarem apenas na técnica, eles buscam transmitir emoção em cada nota, criando uma experiência sonora que transcende o instrumento. Eles provam que, com 10 dedos e 6 cordas, é possível construir um universo musical rico e vibrante, pronto para conquistar o público brasileiro.

Ingressos

O show será no Teatro Guaíra (Praça Santos Andrade, s/nº). Os ingressos estão disponíveis ao preço inicial de R$80. São várias opções disponíveis, entre ingressos inteiros e meias entradas. Consulte o melhor lugar para você pelo e compre seu ingresso no pelo Disk Ingressos.