Restaurante em Curitiba faz releitura italiana de clássicos mexicanos

E se o programa for almoçar comida mexicana em um restaurante italiano de Curitiba? Se depender do chef Cesar Valerio, idealizador do “PV pelo Mundo”, a escolha Ponte Vecchio é garantia de uma experiência saborosa pensada para além de combinações e sabores inusitados – até a próxima terça-feira (30) o restaurante traz um menu com entrada, prato principal e sobremesa que harmoniza ingredientes e técnicas das duas tradições culinárias.

Como entrada, uma tostada de atum selado servida com guacamole cremoso, fatias de avocado e tortilla abre o apetite para o prato principal escolhido pelo chef – camarões ao molho de chipotle e tequila chegam à mesa acompanhados de arroz de coentro e limão, numa interpretação da casa que traz o sabor da bebida mais conhecida do país.

Fotos: divulgação.

Para encerrar, churros gourmet em uma porção delicada e sob medida. O menu completo sai por R$ 135.

O “PV pelo Mundo” é mais uma das criações do premiado restaurante curitibano, que tem conquistado paladares exigentes com suas inovações gastronômicas. A proposta de unir a tradicional culinária italiana com os intensos sabores mexicanos promete surpreender os clientes que buscam novas experiências à mesa.

A combinação inusitada segue a tendência de fusão gastronômica que tem ganhado cada vez mais espaço nos restaurantes de alta gastronomia, permitindo que o público experimente novos sabores sem sair da cidade.

Serviço

Restaurante Ponte Vecchio

R. Benjamin Constant, 331 – Centro

Horário: de segunda a sexta das 11h30 às 14h30; sábados e domingos das 11h30 às 15h

A casa está aberta de domingo a domingo. Estacionamento próprio.

Telefone (41) 3264-7193