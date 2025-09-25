“Burrão” e a turma do Embrulha Pra Viagem fazem show no Guairinha

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após conquistar uma legião de fãs nas redes sociais com seu humor leve, criativo e afinado com os dilemas do cotidiano, o grupo Embrulha Pra Viagem dá sequência à sua bem-sucedida incursão pelos palcos com o espetáculo “Embrulha Ao Vivo”, uma adaptação vibrante do universo digital para o teatro.

O espetáculo acontece nos dias 26 e 27 de setembro (sexta e sábado), no auditório Salvador de Ferrante, o Guairinha. Os ingressos custam a partir de R$ 55 e podem ser adquiridos neste link pelo site Blue Ticket.

Formado pelos atores Marcelo Laham, Maurício de Barros e Willians Mezzacapa, o trio encarna mais de 20 personagens que já se tornaram ícones do canal no YouTube. O espetáculo tem rodado o País há quase um ano com sessões lotadas, colecionando elogios de público e crítica por onde passa.

No palco, desfilam figuras já queridas pelo público: Fernando Burrão, com seu indefectível “não tem essa competência toda não… não terminou a quinta série”; o carismático Eugênio, sempre pronto para soltar seu icônico “Oi tuuuurma!”; e o inconfundível Wesley, dono do irresistível “Chegou o lanche!”. Esses e tantos outros personagens ganham vida em esquetes que entrelaçam o riso espontâneo com uma crítica social perspicaz.

Em cerca de uma hora e meia, o espetáculo conduz o público por crônicas cômicas do cotidiano brasileiro, sempre com um humor acessível, inteligente e absolutamente original.

Com mais de 1,1 milhão de inscritos no YouTube, 850 mil seguidores no Instagram, 1 milhão no Facebook e 699 mil no TikTok, o grupo acumula uma base fiel e apaixonada. Em tempos de engajamento efêmero, o Embrulha Pra Viagem é um case de longevidade e consistência na criação de conteúdo — uma trajetória de oito anos marcada pela originalidade, carisma e uma comunicação direta com todas as idades.

