Trecho de marginal da Linha Verde vai ter bloqueio a partir desta quinta-feira

A obra do Complexo do Tarumã, na Avenida Victor Ferreira do Amaral, vai exigir uma pequena alteração no trânsito da região. A partir das 7 horas desta quinta-feira (10), será feito o bloqueio total de um trecho na via marginal direita Sul da Linha Verde (antiga BR-476), em Curitiba.

O bloqueio será no trecho entre a Rua Doutor Heitor Valente até a Rua Coronel Irazê Paes Brasil, na Praça Cova da Iria. A interrupção é de apenas uma quadra e, de acordo com a prefeitura, não deverá causar grande impacto.

A interrupção aos motoristas tem previsão de duração de 60 dias e é necessária para escavações e serviços de drenagem e para a execução da nova pavimentação do acesso ao Viaduto Tarumã. O desvio deverá ser feito pela Rua Suécia.

Bloqueio em marginal da Linha Verde: por onde desviar

O motorista que estiver na marginal da Linha Verde e quiser acessar o bairro Tarumã ou seguir em direção a Pinhais ou Piraquara deve entrar à direita na Rua Suécia, seguir por duas quadras até a Rua General Poli Coelho, virar à esquerda e continuar até a Avenida Victor Ferreira do Amaral, que já está totalmente liberada ao trânsito após as obras.

Obras no Tarumã

O viaduto está sendo ampliado e vai dobrar de tamanho, passando dos atuais 24 metros de largura para 50 metros – medida necessária para que a estrutura comporte três faixas de trânsito em cada sentido, além de uma canaleta exclusiva para o transporte coletivo, espaço para duas estações-tubo (uma em cima e outra em baixo) e calçadas com acessibilidade, além de iluminação e paisagismo.

A duplicação do viaduto vai permitir a integração temporal entre as linhas de ônibus que circulam pela Linha Verde e aquelas que ligam o Centro de Curitiba aos municípios de Pinhais e Piraquara, na Região Metropolitana.

A pavimentação da via marginal direita sul é uma etapa preparatória para que no final de maio seja liberado de forma permanente o trânsito em duas faixas na via marginal sul (no DNIT) e via marginal direita (próximo ao Colégio Militar).