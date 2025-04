Adotar de cães resgatados garante atendimento veterinário grátis e vitalício em Cuitiba

Em uma iniciativa pioneira, Curitiba dá mais um passo na proteção animal. A partir de agora, famílias que adotarem cães resgatados pelo Centro de Referência de Animais em Risco (CRAR) terão acesso a atendimento gratuito, prioritário e vitalício no Hospital Veterinário Municipal. A medida, anunciada pelo prefeito Eduardo Pimentel e pela secretária de Meio Ambiente, Marilza Dias, surge como resposta a uma sugestão da vereadora Andressa Bianchessi (União).

A novidade, que promete revolucionar o cenário de adoções na capital paranaense, recebeu o aval da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) através de uma moção de apoio aprovada nesta terça-feira (8). Este gesto ressalta a sinergia entre o Legislativo e a Prefeitura em prol da causa animal.

“Fiz uma sugestão que foi acatada pelo prefeito Eduardo Pimentel e pela secretária Marilza Dias, que lutam diariamente pela causa animal, assim como eu, que tenho essa como minha bandeira principal na Câmara de Vereadores”, declarou Andressa Bianchessi, evidenciando o empenho conjunto das autoridades municipais.

A medida chega em um momento crítico para o CRAR, que enfrenta superlotação após o resgate de animais abandonados na recente desocupação da Britanite. “A lotação [do CRAR] está acima da capacidade do centro. Precisamos focar nas adoções responsáveis”, alertou a vereadora, fazendo um apelo aos colegas parlamentares para que divulguem amplamente a iniciativa.

O atendimento gratuito e vitalício visa superar receios comuns entre potenciais adotantes, especialmente em relação a animais resgatados que possam apresentar necessidades especiais. “Os tutores têm medo da adaptação e do custo veterinário futuro para esses cães. Com a novidade, vamos conseguir que muitos animais sejam resgatados, abrindo espaço para novos resgates no CRAR”, explicou Bianchessi.

A proposta, registrada no final de fevereiro, foi prontamente atendida pela Prefeitura em apenas um mês, demonstrando a agilidade do poder público em questões de bem-estar animal. A vereadora também destacou a importância do Hospital Veterinário Municipal, que realiza cerca de 50 atendimentos diários, e agradeceu as emendas parlamentares do deputado federal Matheus Laiola (União-PR) que contribuem para o funcionamento da unidade.

Esta iniciativa não apenas promove a adoção responsável, mas também fortalece o compromisso de Curitiba com o cuidado animal, estabelecendo um novo padrão de suporte aos tutores e seus pets adotados.