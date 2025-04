Dupla suspeita de roubos seguidos de carros e farmácias é presa em Curitiba; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma dupla suspeita de cometer diversos roubos de carros e assaltos a farmácias foi presa em flagrante nesta quarta-feira (09) no bairro Barreirinha, em Curitiba. Em cerca de duas semanas, os dois homens agiram seis vezes. Após praticarem novamente o crime nesta quarta eles foram detidos pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) e Polícia Militar do Paraná (PMPR).

De acordo com as investigações, os indivíduos atuavam em bairros da região norte de Curitiba e também em municípios da Região Metropolitana (RMC). Após roubarem veículos, eles utilizavam os automóveis para cometer assaltos em farmácias.

Ao todo, foram registrados seis roubos de veículos e cinco roubos a farmácias. Os crimes ocorreram entre março e abril. Alguns foram flagrados por câmeras de monitoramento. Assista:

Cronologia dos crimes suspeitos de terem sido cometidos pela dupla em Curitiba

No dia 29 de março de 2025, a dupla é suspeita de ter roubado um carro na Rua João Schleder Sobrinho, no bairro Boa Vista, e em seguida assaltado uma farmácia na Rua Mateus Leme.

Em 31 de março, foi registrado o roubo de um veículo na Rua Vereador Constante Pinto, seguido de um assalto a uma farmácia na Rua Holanda.

No dia 2 de abril, os suspeitos teriam roubado um terceiro carro na Rua José Saboia Cortes, no bairro Ahú, e, posteriormente, uma farmácia na Avenida Prefeito Erasto Gaertner.

No dia 6 de abril, teriam roubado um quarto veículo na Rua Fausto Nascimento Bittencourt, também no Ahú e, na sequência, uma farmácia na Avenida Anita Garibaldi, no bairro Cabral. Nesta terça-feira (08), foi registrado o roubo de um mais um carro na Rua Gustavo Kabitschke, em Colombo, na RMC.

Após o registro dos casos, a PCPR iniciou as investigações, verificou a relação entre os casos, identificou os suspeitos e pediu a prisão deles na Justiça. Com decisão favorável, em 3 de abril, passaram à condição de foragidos após a expedição dos mandados de prisão.

Dupla foi detida após novo roubo em Curitiba

A prisão ocorreu nesta quarta-feira após um novo roubo de veículo no bairro Juvevê e de uma farmácia. A dupla foi localizada e detida por equipes da Polícia Militar do Paraná (PMPR) no bairro Barreirinha.

Ambos os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário. As investigações seguem para apurar outros possíveis crimes cometidos pelos suspeitos.