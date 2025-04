Ônibus desce rua desgovernado após motorista sofrer apagão na Grande Curitiba

Os moradores da rua Paschoa Lazarotto Toniolo, no bairro Fátima, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), tiveram um grande susto no início da tarde desta quarta-feira (09). Um ônibus coletivo, da linha Primavera/Colombo, desceu cerca de 150 metros de ré, desgovernado. No trajeto o veículo quebrou dois postes e arrancou fios de alta tensão. Três pessoas tiveram ferimentos leves.

Conforme informações do sargento Danilo, do Corpo de Bombeiros, que fez atendimento no local, o motorista do ônibus, de 49 anos, teve um mal súbito e desmaiou, o que deixou o veículo desgovernado.



Segundo testemunhas, o ônibus estava na rua Tunísia antes de entrar na rua Paschoa Lazarotto Toniolo. Ele parou no primeiro ponto para pegar uma passageira, logo depois que arrancou o motorista passou mal e o veículo começou a descer a rua de ré. Houve um momento de desespero, com gritos e pessoas tentando pular do veículo que acabou parando no poste, do outro lado da rua.

O Samu foi acionado para atendimento dos feridos. Três precisaram ser encaminhados para o Hospital Cajuru, em Curitiba. Foram duas mulheres, passageiras do ônibus, uma de 33 anos e a outra de 47 anos, e o motorista.

Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

A região ficou isolada para que a Copel faça o reparo na rede de energia elétrica.