Fisioterapeuta é preso em Curitiba por fazer cirurgias íntimas e falsificar medicamentos

Um fisioterapeuta de 38 anos foi preso em flagrante no Centro de Curitiba por falsificação de medicamentos, armazenamento e venda de produtos impróprios para consumo e exercício ilegal da medicina. Ele começou a ser investigado depois que um paciente que fez um procedimento estético em órgão íntimo relatou necrose na região.

A prisão ocorreu na segunda-feira (07), mas foi divulgada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nesta quarta-feira (09). A ação foi realizada com o apoio de fiscais da Vigilância Sanitária de Curitiba no estabelecimento que era utilizado como consultório de fisioterapia pélvica.

No local, foram encontradas diversas irregularidades, como o transporte de materiais médicos descartáveis (seringas e agulhas) em mochila, armazenamento de botox sem refrigeração e sem nota fiscal, lixo hospitalar descartado em lixo comum, além da presença de produtos sem registro da Anvisa, como cânulas, ácido hialurônico e anestésicos.

Conforme a delegada da PCPR Aline Manzatto, também foram localizados materiais vencidos, frascos sem identificação e hialuronidase manipulada para preenchimento intradérmico – proibido para esse uso. O local foi interditado pela Vigilância Sanitária após fiscalização.

Paciente de fisioterapeuta preso em Curitiba teve necrose em região íntima após procedimento

A investigação começou quando um paciente do fisioterapeuta registrou uma ocorrência na unidade da PCPR, relatando a necrose na área íntima após realizar um procedimento de harmonização com o profissional.

“O suspeito, que possui mais de 10 mil seguidores nas redes sociais e outros 2 mil em um aplicativo de mensagens, mostrava em suas plataformas diversas cirurgias íntimas realizadas por ele. Além de atender em Curitiba, atuava em Balneário Camboriú, São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas”, explica a delegada responsável pelo caso.

Diante dos fatos, o homem foi autuado em flagrante no Centro de Curitiba e encaminhado ao sistema penitenciário. Somadas as penas pelos crimes cometidos, ele poderá cumprir até 22 anos de prisão.