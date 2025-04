Festival da Coxinha de Curitiba pode entrar para calendário oficial da cidade

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Festival da Coxinha de Curitiba pode entrar no calendário de eventos oficiais. O evento gastronômico ocorreria anualmente no mês de maio, durante três semanas. A proposta é do vereador Renan Ceschin (Pode)

O estudo que permite entrar na programação da cidade é realizado pela Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer da Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Na segunda-feira (07), os vereadores da Comissão liberaram o trâmite regimental de duas das três proposições.

De acordo com a proposta de lei, o Festival da Coxinha incluiria competições entre os estabelecimentos participantes e promoções especiais, incentivando a criatividade nas receitas

“A proposta visa valorizar um ícone da gastronomia local, promovendo um evento que destaca a coxinha como elemento cultural de Curitiba. Ao envolver diversos estabelecimentos gastronômicos e incluir atividades como competições, degustações e workshops, o festival tem potencial para fomentar o turismo, incentivar a economia local e enriquecer o calendário cultural da cidade”, citou no parecer o relator do projeto e presidente da comissão, Guilherme Kilter (Novo).

